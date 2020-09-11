ترامب: واشنطن ستخفض قواتها في العراق إلى ألفي جندي

2020/09/11 | 01:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

المصدر: روسيا اليوم

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