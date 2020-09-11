انفجارات عنيفة في مدينة الزرقاء الاردنية

2020/09/11 | 01:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وقعت انفجارات عنيفة لم يعرف سببها في مدينة الزرقاء الاردنية .وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن، مقاطع فيديو تظهر الانفجارات والنيران تشتعل في المنطقة .ولم يعرف سبب الانفجارات، لكن ناشطين قالوا انها وقعت في مستودع ذخيرة على اطراف المدينة./ انتهى

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