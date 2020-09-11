ملحوظات عن القضية الفلسطينية - سعيد صلاح الدين النشائى

2020/09/11 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_صلاح_الدين_النشائى اطلقمشروع ترامب لحلّ أزمة «الشرق الأوسط» الذي أعلنه تحت عنوان «رؤية للسلام«، وروّجلها او تمّ التداول بها بعبارة «صفقة القرن» وكان جوهر هذه الرؤية إعطاء «إسرائيل»كامل أرض فلسطين التاريخية على مراحل ولا تستثني منها سوى قطاع غزة، أما ما تبقىشاملاً حق الفلسطينيين بأرضهم وحقهم بالعودة وحقهم بكيان سياسي على تلك الأرض،فإنّ كلّ ذلك تبخر مع المشروع الترامبي ذاك.



هذا المشروع الذي رأى صاحبه انّ نجاحهوتثبيته ......





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