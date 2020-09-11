2020/09/11 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما منذ إسبوعين تحدثتُ عن انفصام الشخصية الذي يعانيه طارق رمضان أهم دعاة أوروبا، ويتمثّل بوضوح في التناقض بين ما يبشر به وبين أفعاله، وهو تناقض لا علاقة له بالاسباب الفسيولوجية التي تؤدي إلى انفصام الشخصية، بل إلى إسلوب حياة المدرسة الفكرية التي تخرج فيها رمضان.



واليوم جاء دور بن لادن كخلية ثانية في منظومة الشيزوفرانيا، فقد كان من بين الأشياء التي صادرتها القوات الأميركية الخاصة التي اقتحمت المجم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية ثانية في منظومة الشيزوفرانيا - عادل صوما) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية ثانية في منظومة الشيزوفرانيا - عادل صوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).