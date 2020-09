لجنة دولية لأنقاذ العالم من تدهور المناخ - سعيد صلاح الدين النشائى

2020/09/11 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

#سعيد_صلاح_الدين_النشائى Dear Colleagues,Below is a call to establish an international organization for protecting the Earth Environment, which I think is related to Sustainability, Bio-Fuels (BFs) and Integrated Biorefineries (IBRs).



I will be interested to join in building up this organization.



What do you think?Best Wishes,Prof.Dr.Said Elnashaie, UBC, Vancouver, Canada---------- Forwarded message -- ......





