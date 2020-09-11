2020/09/11 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع دوي انفجار في محافظة الزرقاء الأردنية، فجر الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يهز محافظة أردنية.. ومقاطع فيديو توثق اللحظة المرعبة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يهز محافظة أردنية.. ومقاطع فيديو توثق اللحظة المرعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).