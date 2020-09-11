الديوان الأميري يقول صحة أمير الكويت مستقرة

2020/09/11 | 02:05 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح - صورة من أرشيف رويترز.القاهرة (رويترز) - قال الديوان الأميري بالكويت في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية يوم الخميس إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مستقرة وإن الأمير يتلقى العلاج الطبي المقرر عقب جراحة.والأمير في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية في الكويت.تغطية صحفية آلاء سويلم وعمر فهمي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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