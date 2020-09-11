انفجار عنيف في مدينة الزرقاء الاردنية

2020/09/11 | 02:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وقع انفجار عنيف لم يعرف سببه في مدينة الزرقاء الاردنية .وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن، مقاطع فيديو تظهر الانفجار والنيران تشتعل في المنطقة .ولم يعرف سبب الانفجار، لكن ناشطين قالوا انه وقع في مستودع ذخيرة على اطراف المدينة./ انتهى

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