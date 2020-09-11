في العلاقة بين الطليعة الثورية والجماهير - جلال الصباغ

2020/09/11 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ عند حدوث المزاج الثوري داخل المجتمع ليس على القوى الثورية الا ان تشعل النار من أجل أن تستكمل الجماهير ثورتها للتخلص من مستعبديها ومستغليها.في العراق وعلى مدى انتفاضة أكتوبر التي مر من عمرها عام كامل، ساهمت العديد من الجهات والاحزاب المحسوبة على اليسار بدور ادى لتراجع الانتفاضة وفشلها لغاية الان وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها.



ساهمت هذه القوى، "بمغازلة" الجماهير بذات المنطق البرجوا ......





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