الأردن … انفجار يهز مدينة الزرقاء ( فيديو )

2020/09/11 | 02:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تداول مستخدمون أردنيون على شبكات التواصل الإجتماعي اليوم الجمعة فيديو لانفجار وقع في مدينة الزرقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.وذكرت وسائل إعلام اردنية رسمية أن الانفجار وقع مستودع ذخيرة في منطقة الغباوي بالزرقاء.وقال شهود عيان في محافظة الزرقاء أنهم سمعوا دوي انفجار ضخم، واندلاع حريق كبير في موقع الانفجار.حيث تداولت العديد […]

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