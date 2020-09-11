انفجار مستودع للجيش الأردني في محافظة الزرقاء

2020/09/11 | 02:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان بوقوع انفجار هائل في ضواحي مدينة الزرقاء إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأردنية عمان.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني قوله، إن الانفجار جاء من قاعدة عسكرية على مشارف المدينة المذكورة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام أردنية بأن الانفجار وقع في مستودع للذخيرة بمنطقة الغباوي.

المصدر: روسيا اليوم

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