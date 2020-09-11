قتلى وجرحى في

2020/09/11 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الأمن الأردنية، أن الانفجار في مستودع للذخيرة الذي وقع، فجر الجمعة، في محافظة الزرقاء تسبب بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

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