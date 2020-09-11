بيان رسمي من الديوان الأميري بعد أنباء وفاة أمير الكويت

2020/09/11 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الديوان الأميري في الكويت الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)

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