2020/09/11 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إن الموعد النهائي المحدد لقيام شركة "بايت دانس" الصينية ببيع أصول تطبيق "تيك توك" الشهير في الولايات المتحدة لن يتم تمديده، وفقا لما نقلت رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموعد النهائي اقترب.. ترامب يعلق على "تمديد" حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموعد النهائي اقترب.. ترامب يعلق على "تمديد" حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).