2020/09/11 | 03:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكدت القوات المسلحة الأردنية اليوم الجمعة أنه لايوجد أي اصابات بسبب حادث الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.حيث صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وتابعته المستقلة من وسائل انباء أردنية أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وشكلت لجنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأردني … لا إصابات بانفجار الزرقاء ( فيديو )) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الأردني … لا إصابات بانفجار الزرقاء ( فيديو )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).