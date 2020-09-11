2020/09/11 | 03:51 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة … شهدت مدينة الزرقاء في الساعات الأولى من يوم الجمعة انفجارا قوياً في مستودع يحوي قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة – الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء الأردنية.
وحول الانفجار صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام عودة العضايلة، تابعته المستقلة أن ” التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي”، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العضايلة: انفجار الزرقاء سببه تماس كهربائي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وحول الانفجار صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام عودة العضايلة، تابعته المستقلة أن ” التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي”، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العضايلة: انفجار الزرقاء سببه تماس كهربائي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العضايلة: انفجار الزرقاء سببه تماس كهربائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).