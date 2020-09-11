العضايلة: انفجار الزرقاء سببه تماس كهربائي

2020/09/11 | 03:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … شهدت مدينة الزرقاء في الساعات الأولى من يوم الجمعة انفجارا قوياً في مستودع يحوي قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة – الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء الأردنية.وحول الانفجار صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام عودة العضايلة، تابعته المستقلة أن ” التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي”، […]

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