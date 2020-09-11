أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على وقف تجربة لقاح أسترازينيكا

2020/09/11 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية الخميس إن قرار شركة أسترازينيكا وقف تجربة لقاحها لفيروس كورونا بعد مرض أحد المشاركين هو "جرس إنذار" لكن لا ينبغي أن يثبط عزيمة الباحثين.

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