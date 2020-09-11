ترامب: واشنطن ستخفض قواتها في العراق الى الفي جندي قريبا

2020/09/11 | 04:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى ألفي جندي خلال فترة قصيرة جداً....

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