الأردن: انفجار بمستودع أسلحة نتيجة تماس كهربائي ولا أنباء عن إصابات

2020/09/11 | 04:39 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1نقطة تفتيش تابعة للشرطة الأردنية بالقرب من طريق سريع بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء بعد وقوع انفجارات شديدة بمستودع أسلحة في المدينة يوم الجمعة.تصوير: محمد حامد - رويترز عمان (رويترز) - قال الأردن إن سلسلة انفجارات قوية هزت مدينة الزرقاء في ساعة مبكرة يوم الجمعة نتيجة تماس كهربائي في مستودع للجيش يحوي قذائف مورتر غير مستعملة.وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة لوسائل الإعلام إنه لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار الذي وقع بمنطقة غير مأهولة.وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار “نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات”.والمنطقة التي شهدت الانفجار بها عشرات القواعد العسكرية وتقع إلى الشرق من الزرقاء بالقرب من العاصمة عمان.وأغلقت قوات الأمن الزرقاء، وهي مدينة صناعية واسعة، ومنعت السيارات من دخولها أو الخروج منها.وقال سكان في أجزاء من المدينة إن نوافذ منازلهم تهشمت وأمكن رؤية ألسنة لهب ضخمة.تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية

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