"سم بطيء".. محققون ألمان يكتشفون المادة التي أعطيت للمعارض الروسي نافالني

2020/09/11 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير أصدره محققون المان في قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، إن الأخير تناول سما من نوع جديد.

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