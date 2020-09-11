مظاهرات ليبيا تنتقل من الغرب إلى الشرق احتجاجا على ظروف المعيشة

2020/09/11 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عشرات الأشخاص في بنغازي یوم الخمیس، احتجاجا على انقطاع التیار الكهربائي وظروف المعیشة وأحرقوا إطارات السيارات وأغلقوا بعض الطرق في تعبیر غیر معتاد عن مشاعر غضب واستیاء في هذه المدینة الواقعة بشرق ليبيا.

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