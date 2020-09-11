إحداها من السيسي.. مكافأة وهدايا بالجملة لـ

2020/09/11 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس القومي للمرأة بمصر تعين السيدة "صفية إبراهيم" المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار" عضوة في المجلس بمحافظة الغربية، تقديرا لموقفها الشجاع ودافعها عن المجند تعرض لإهانة على يد موظف بأحد القطارات.

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