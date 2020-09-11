بشير البرغوثي ذكرى دائمة التجدد - محسن ابو رمضان

2020/09/11 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان بشير البرغوثي .ذكري دائمة التجدد .بذكري وفاة القائد الوطني والمفكر التقدمي بشير البرغوثي تتداعى الأفكار والذكريات ليس فقط من أجل ايفائة حقة كجزء من عملية الوفاء التي يجب أن يتميز بها الاناس المبدئين ولكن ايضا بهدف استلهام التجربة واستخلاص العبر و الدروس من أجل التعلم منها ليس لنا فقط ولكن للاجيال القادمة .



امن بشير البرغوثي بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيني وانتمي للمدرسة الواقعية الثو ......





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