فلسطين في الوجدان العربي - الفضل شلق

2020/09/11 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق هل ستبقى قضية فلسطين في الوجدان العربي لدى الأجيال القادمة؟ سؤال لا يمكن الجواب عليه دون محاولة تعريف التعابير الثلاثة الواردة في العنوان: فلسطين، والوجدان، والعربي.فلسطين أرض عربية.



ستبقى في الوجدان العربي ما دامت محتلة.



لكن فلسطين محتلة.



تحتلها دولة اسرائيل.



دولة غير عربية تحتل أرضاً عربية.



العرب أكثر من يهود اسرائيل بكثير.



لكنها دولة.



العرب ليسوا دولة.



الدولة في كل مكان إطار ناظم لل ......





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