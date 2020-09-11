السفارة العراقية تصدر توضيحاً للراغبين بالسفر إلى الأردن

2020/09/11 | 08:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …اصدرت وزارة الخارجية، توضيحاً بشأن السفر إلى المملكة الأردنية.وخصصت الوزارة للراغبين بالسفر إلى الأردن، رابطا الكترونياً، فيما أشارت إلى أنه “يجب تعبئة كافة المعلومات، ودفع قيمة فحص فيروس كورونا البالغة 40 ديناراً (ما يعادل 56 دولارا أميركيا، فضلا عن دفع رسوم الفندق والمواصلات عبر الرابط”.https://www.visitjordan.gov.jo/form/ar

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