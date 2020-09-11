الاتحاد الأوروبى يكشف قائمة المشاركين فى الموسم الجديد 2020-2021 بدورى أبطال أوروبا

2020/09/11 | 08:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، عبر موقعه الرسمى، عن قائمة الفرق المشاركة فى دور المجموعات من الموسم الجديد 2020-2021 لمسابقة دورى أبطال أوروبا، وستقام قرعة دور المجموعات من دورى الأبطال يوم الأول من أكتوبر المقبل، حيث ضمن 26 فريقا تواجدهم فى دور المجموعات من أصل 32 فريقا، ويتبقى فقط 6 فرق، سيتأهلوا […]

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