بومبيو يزور قبرص في مسعى لحل النزاع مع تركيا

2020/09/11 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيزور قبرص السبت سعيا للتوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر المتزايد في منطقة المتوسط، بينما دعا تركيا إلى سحب قواتها.

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