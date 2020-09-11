بالفيديو.. انفجار الزرقاء والجيش الأردني يوضح

2020/09/11 | 09:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- }دولية: الفرات نيوز{أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة وقوع انفجار في مستودع يحتوي على قنابل مورتر غير صالحة للاستعمال شرقي مدينة الزرقاء.وأضاف العضايلة أن التحقيقات الأولية تشير إالى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات.وأشار إلى أنه "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".وفي وقت سابق تناقلت وسائل الإعلام بيانا للأمن الأردني حول سقوط قتيلين و3 مصابين جراء الانفجار، لكن الأمن أشار إلى أنه بيان قديم ويعود لحادثة وقعت قبل عام.وحذر من "تداول بيانات قديمة وإشاعات"، داعيا للتريث حتى صدور بيان رسمي عن الجهات المسؤولة.

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