أكثر من نصف مليون سوداني تضرّروا من الفيضانات

2020/09/11 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) الخميس أنّ أكثر من نصف مليون سوداني يتوزّعون على غالبية ولايات البلاد تضرّروا من الفيضانات التي تسبّبت بها أمطار غزيرة رفعت منسوب مياه نهر النيل إلى مستويات قياسية.

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