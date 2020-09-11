نائب يقترح على الحكومة حلا لنزع السلاح المتوسط والثقيل 'المنفلت'

2020/09/11 | 09:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قدم نائب عن ائتلاف دولة القانون، مقترحا الى الحكومة من اجل سحب السلاح الثقيل والمتوسط من العشائر والجهات الاخرى.

وقال النائب عبد الهادي السعداوي السعداوي في لقاء متلفز تابعته "ديجيتال ميديا ان ار تي"، ليل الخميس (10 أيلول 2020)، إنه "بالنسبة للسلاح الثقيل والمتوسط يجب ان يكون بيد الدولة ولا يمكن ان يكون بيد العشائر او اية جهات اخرى ويجب على الحكومة ان تحاسب على السلاح المتوسط والثقيل".

وأضاف، أن "الدولة لديها جهاز المخابرات والاستخبارات وبإمكانهما الوصول الى السلاح الثقيل او المتوسط وحتى الكواتم والحل لسحب السلاح من المدن والمناطق الريفية هو البدل النقدي وشراء السلاح من العشائر وتخصيص موازنة خاصة لهذا الموضوع"، مبينا أنه "منذ تأسيس الدولة العراقية فان العشائر لديها سلاح ولا يستطيع احد منعها من امتلاكه".

وكانت قد تصاعدت اصوات رافضة للحملة الأمنية لنزع السلاح المنفلت.

واستنكر شيخ عام احدى العشائر العربية في العراق، الاربعاء، الحملة الحكومية لضبط النزاعات العشائرية المسلحة وضبط السلاح، محذرا من ان هذه الخطوة هي استهداف ممنهج لعشائر محددة دون اخرى

.وقال شيخ عشائر حچّام العام، ظاهر حاتم آل عجيل في بيان تلقى " ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، الاربعاء (9 أيلول 2020)، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه ان سلاحنا هو سلاح حفظ الامن كان ولا زال داعما للقانون ولتوجيهات المرجعية في التصدي للارهاب الداعشي ولم يخرج اطلاقاً عن هذا الخط".

واضاف "نعبر عن استنكارنا الشديد ورفضنا القاطع لخطوة الحكومة الرامية لتفتيش العشائر التي لها تاريخ مشرف في مقارعة الظلم ومحاربة التنظيمات الارهابية ونخص منها عشائر حچام وال جويبر"

وتابع، "هذه العشائر الوطنية التي كانت ولا زالت صفا واحدا مع القوات الامنية، وقد كان الأولى بالحكومة ان تتصدى لجهات اخرى كانت ولا زالت تعبث بأمن البلاد".

واختتم، "نحذر ايضاً ان تكون هذه الخطوة هي استهداف ممنهجا لعشائر محددة دون اخرى".

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه في وقت سابق، القيادات الأمنية، بمتابعة ملف السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، مؤكدا ضرورة إنهائه، وكانت قد تصاعدت اصوات رافضة للحملة الأمنية لنزع السلاح المنفلت.

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