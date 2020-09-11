في العراق ... صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين

2020/09/11 | 09:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة التقاعد العراقية ومصرفي الرافدين والرشيد، الخميس، صرفهما مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين....

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