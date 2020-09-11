تحرك أميركي عاجل نحو الشرق الأوسط..

2020/09/11 | 09:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنه سيزور قبرص السبت المقبل، سعيا لتهدئة التوتر مع تركيا في شرق المتوسط، بسبب ممارسات أنقرة غير الشرعية في التنقيب عن الغاز.



وأفاد بومبيو، أن زيارته إلى قبرص ستأتي استكمالا لاتصالات أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال بومبيو للصحافيين، وتابعه "ناس" (11 ايلول 2020)، إنه: "يجب حل (النزاع) بطريقة دبلوماسية وسلمية".



وأضاف: "لذلك سأعمل على هذا الأمر في محاولة للتأكد من أنني أفهم الأخطار المرتبطة به من وجهة نظر القبارصة".

وأشار بومبيو إلى دور ألمانيا في السعي إلى خفض التوتر الذي تغذيه ممارسات تركيا في شرق المتوسط، كما لعبت فرنسا دورا أساسيا في ردع أنقرة عن تصرفاتها، إذ دعمت اليونان وقبرص.

وقال بومبيو: "نأمل بأن يكون هناك حوار حقيقي، ونأمل في أن يتم سحب العتاد العسكري ليكون من الممكن عقد هذه المحادثات".

ونشرت تركيا، التي تبحث عن احتياطات الغاز والنفط في مياه مشتركة مع اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي، سفينة استكشافية الشهر الماضي مدعومة بفرقاطات عسكرية.



وردت اليونان بإجراء تدريبات عسكرية بحرية.

وتأتي زيارة بومبيو بعد وقت قصير على رفع الولايات المتحدة الحظر المفروض منذ عقود على قبرص، مما أثار حفيظة تركيا.

واحتلت تركيا الشطر الشمالي من قبرص منذ العام 1974 عندما اجتاحته ردا على انقلاب دبره قادة عسكريون في أثينا في مسعى لتوحيد الجزيرة التي تقطنها غالبية يونانية مع اليونان.

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