انفجار كبير في مستودع أسلحة للجيش الأردني


انفجار كبير في مستودع أسلحة للجيش الأردني
2020/09/11 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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