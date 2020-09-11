مصدر عسكري اردني : انفجار الزرقاء ناجم عن تماس كهربائي ولم يسفر عن وقوع اصابات

2020/09/11 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ اكد مصدر عسكري اردني :" ان الانفجار الذي وقع في مدينة الزرقاء نتج عن تماس كهربائي ولم يسفر عن وقوع اصابات " .واوضح المصدر في تصريح صحفي :" ان الحادث وقع في احد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء ، ولم يسفر عن وقوع اية اصابات ".وكان انفجار عنيف هز مدينة الزرقاء ، شرق العاصمة الاردنية عمان ، في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة .وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الاردني امجد العضايلة :" ان الانفجار وقع في مستودع تابع للقوات المسلحة الاردنية يحتوي على قذائف هاون غير صالحة للاستعمال " .واضاف العضايلة :" ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات".وتضم الزرقاء ، التي يقطنها ما يقارب 5ر1 مليون نسمة ،العديد من معسكرات ومستودعات الجيش الاردني./انتهى

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