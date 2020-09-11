مكتب حقوق الانسان بالبصرة يطالب باجتماع عاجل لبحث تحذيرات لجنة الصحة والبيئة النيابية

2020/09/11 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومة المحلية بعقد اجتماع عاجل لخلية الازمة لبحث تحذيرات لجنة الصحة والبيئة النيابية ، محذرا الحكومتين المركزية والمحلية من اهمالها.وابدى المكتب ،بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه ، استغرابه من الذهاب الى مايطلق عليه / مناعة القطيع / او التعايش مع الوباء ، في ظل نظام صحي متهالك ووجود آلاف قصص المعاناة في دوائر المؤسسة الصحية وصمتها عن ذلك ، مع تفش وارتفاع هائل في الاصابات والوفيات " .واضاف :" ان هذا سيؤدي الى شلل ودمار لآلاف البيوت وفقدان آلاف اخرى من الافراد ".



وقد حذّرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، من "كارثة بشرية وصحية حقيقية" في محافظة البصرة، جراء ارتفاع اعداد المصابين بفايروس كورونا المستجد، منتقدة عدم الالتزام بالتدابير الوقائية واستمرار التجمعات./ انتهى

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