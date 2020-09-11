المنطقة الأكثر تضرراً تتجاوز الـ8 ملايين إصابة بكورونا.. وقفزة قياسية في الهند

2020/09/11 | 09:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجّلت المنطقة التي تعد الأكثر تضررا بإصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، 8 ملايين و35 ألفا و484 إصابة، من بين أكثر من 28 مليون إصابة أعلنت في أنحاء العالم.

وسجّلت ثاني أعلى حصيلة إصابات في المنطقة التي تضم الولايات المتحدة وكندا، وبلغت 6 ملايين و504 آلاف و734 إصابة، لكن أوروبا تعد الثانية بعد أميركا اللاتينية لجهة عدد الوفيات، فقد سجّلت 220 ألفا و85 وفاة بالمرض.

في الهند، أظهرت بيانات وزارة الصحة أن البلاد سجلت الجمعة قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بلغت 96 ألفا و551 إصابة، مما يرفع إجمالي الحالات إلى 4 ملايين ونصف المليون إصابة.

واستمرت حالات الوفاة منخفضة نسبيا في البلاد، لكنها في اتجاه صعودي، إذ يجري تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة يوميا منذ عشرة أيام.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1209 وفيات بمرض كوفيد-19، ليصل الإجمالي إلى 76 ألفا و271 حالة.

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