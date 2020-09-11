يوميات نصراوي: شذرات من الذاكرة - نبيل عودة

2020/09/11 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة نبيل عودة1انقلاب سياسي او عسكري؟ حين جرى انقلاب شبه عسكري ضد رفيق شيوعي، كان يعتبر الأبرز فكريا وايديولوجيا، واعلاميا، وسياسيا، وادبيا، قال لي رفيق قديم بنفس الجلسة، ان منفذي الانقلاب يدمرون الحزب الشيوعي والجبهة الديموقراطية.



طلبت منه التدخل مع القيادة الجالسة مثل ابو الهول داخل القاعة.



قال انه حاول وصُد.



اخذت المبادرة وتوجهت لابو الهول على المنصة.



قلت له ان الانقلاب غير دستوري ومدمر ......





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