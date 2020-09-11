سلسلة مقالات حول جماعة الاخوان المسلمين (1 من 8) جماعة الاخوان المسلمين / نجاح الانتشار وفشل المسار - حجاج نايل

2020/09/11 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حجاج_نايل يبدو انني علي وشك الدخول الي عش الدبابير، فالكتابة عن جماعة الاخوان المسلمين شائكة ومتداخلة ، الي حد أنها قد تاخذك في التيه التاريخي ، و الجغرافي ، والسياسي ،والديني ،والحقوقي ،وفي سياق اشمل عندما تبحث في الجذور والابعاد الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية ، حيث انه من المؤكد ان جماعة الاخوان المسلمين منذ اللحظة الاولي لتأسيسيها ، وهي مثار للجدل والسجال ، ولم تزل حتي الآن موضوعا من الموضوعات التي ......





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