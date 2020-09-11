دعوة حكامنا لقراءة ماكبث - محمد زكريا توفيق

2020/09/11 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق مسرحية ماكبث كتبها وليام شكسبير عام 1605 أو 1606م.



هو شاعر وكاتب مسرحي عالمي.



يعتبر أعظم كاتب مسرحي في تاريخ اللغة الإنجليزية.



غالبا ما يسمى الشاعر الوطني في انجلترا.



كتب 154 سوناتا وقصائد روائية طويلة، وحوالي 39 مسرحية، بما في ذلك المسرحيات الكوميدية والتراجيديا.



أول عرض لمسرحية ماكبث كان على المسرح الملكي في هامبتون عام 1606م للملك جيمس الأول وصهره، ملك الدنمارك كريستيان.لا شك أن ......





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