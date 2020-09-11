وفاة الفنان يحيى أدريس

2020/09/11 | 09:32 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} نعت نقابة الفنانين العراقيين بوفاة الباحث الموسيقي الأستاذ يحيى أدريس صباح اليوم الجمعة.





وقال نقيب الفنانين جبار جودي لوكالة {الفرات نيوز} ان "الراحل أدريس توفى في منزله في العاصمة بغداد بعد معاناة مع الأمراض أبرزها {البروستاتا}".

ويحيى إدريس مواليد الموصل 1945 {75 عاماً} أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في أربيل، حصل على شهادة البكالوريوس من قسم اللغة العربية من جامعة المستنصرية.

كما حصل على ماجستير من معهد البحوث والدراسات التابعة إلى جامعة الدول العربية 1985 بعنوان الحس القومي في المسرحية التاريخية العراقية ما بين الحربين.

ورشح مدرسا للغة العربية في دولة الجزائر وانتخب رئيساً للبعثة التربوية في عنابة، وعزز مكانته الفنية والثقافية في تأليف وإخراج مسرحيات عن أزمة فلسطين وتضارب المواقف الدولية وكتب مقالات أدبية في الصحف الجزائرية 1970-1974.

ويعد يحيى إدريس واحد من ابرز وأهم أعلام العراق في القرن العشرين في موسعة العلامة الاديب حميد المطبعي وقدم وأعد مجموعة من البرامج التلفزيونية والإذاعية في العراق.

عمار المسعودي

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