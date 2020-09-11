بارزاني: بلدنا يمر بظرف عصيب ولا بد من الذود عن منجزات شعبنا

2020/09/11 | 09:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة ، بياناً بمناسبة مرور 59 عاماً على اندلاع ثورة أيلول.

وفيما يلي نص البيان:

نستذكر اليوم الذكرى التاسعة والخمسين لثورة أيلول المجيدة التي انطلقت في مثل هذا اليوم عام 1961، تلك الثورة التي عمت ربوع كوردستان واحتضنت شعبها بمختلف قومياته ودياناته ومكوناته من زاخو إلى خانقين، تحت قيادة واحدة وخيمة واحدة، قادها وحمل لواءها الزعيم الوطني الخالد مصطفى بارزاني.

لقد اشتعلت شرارة ثورة أيلول المجيدة، في وقت خيّم فيه غبار اليأس على كوردستان آنذاك، بينما كان أعداء شعب كوردستان يحاولون وبجهود شتى طمس ثقافة شعب كوردستان ومحو هويته، وتجريده من حقه في الحياة، ونتيجة لمساندة شعب كوردستان لثورتهم بإرادتهم وصمود البيشمركة والثائرين على طريق الحرية، تحققت العديد من المنجزات الكبيرة، ولعل أبرز هذه المكتسبات توحيد كوردستان تحت راية واحدة، واتفاقية الحادي عشر من آذار عام 1970، ذلك المنجز التاريخي الذي أجبر النظام البعثي على الاعتراف بحقوق شعب كوردستان.

وإذ نستذكر اليوم هذه الثورة العظيمة، فإن بلدنا يمر بظرف عصيب وحساس للغاية، وعليه، لا بد أن نُبقي روح المقاومة والتضحية والقيم المُثلى لهذه الثورة المجيدة نُصب أعيننا ومنها نستلهم العبر، لتكون حافزاً لرص الصفوف وتعزيز الوحدة والتلاحم والذود عن منجزات شعب كوردستان وصونها.

لتبقى ذكرى ثورة أيلول المجيدة شامخة..

تحية إجلال وإكبار لشهداء ثورة أيلول العظيمة وشهداء كوردستان كافة

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