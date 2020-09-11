الامن النيابية: الكاظمي ملزم بإخراج القوات الاجنبية رغم اختلاف قرارات واشنطن

2020/09/11 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبينت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملزم بتنفيذ قرار البرلمان بشأن اخراج القوات الاجنبية من العراق، لافتة الى ان الإدارة الأميركية لديها اختلافات في قراراتها بشأن الانسحاب الأميركي من العراق.وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لـ /المعلومة/، ان “البرلمان صوت في الخامس من كانون الثاني الماضي اخراج القوات الاجنبية من العراق، وهذا القرار ملزم للحكومة وواجب التنفيذ”.وأضاف ان “الكاظمي ناقش في واشنطن موضوع الانسحاب الأميركي من العراق، حيث ان المطلوب من الكاظمي تثبيت انسحاب القوات الاجنبية من البلاد، خاصة ان هناك تفاوت بالمواقف الأميركية اتجاه هذا الامر”.وبين ان “الإدارة الأميركية لديها قرارات مختلفة حيث تجد رئيسها يقول شيء بشأن سحب قواته من العراق وسفير واشنطن يصرح انه لاتوجد نية لسحب تلك القوات، وبالتالي فأن الحكومة مطالبة بتنفيذ قرار البرلمان”.



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