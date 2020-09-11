الموقف الوبائي في دول مجلس التعاون الخليجي.. نسبة التعافي في السعودية بإرتفاع مستمر

2020/09/11 | 09:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تجاوزت نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في السعودية 93 في المائة، بعد أن وصلت إلى مجموع 299 ألفا و998 حالة تعاف، كان آخرها ما سجلته إحصاءات التعافي أمس بألف و32 حالة جديدة، وبذلك يستمر منحنى التعافي بالصعود، مع انخفاض واضح في حالات الإصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل 24 وفاة جديدة و708 إصابات مؤكدة جديدة، وقالت في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس إن حصيلة الجائحة بلغت 323 ألفا و720 مصابا.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع ليصل إلى 299 ألفا و998 حالة، بعد تسجيل ألف و32 حالة شفاء جديدة.



وكشفت الوزارة عن وجود 19 ألفا و533 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

- عمان

وفي عمان، أعلن الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحافي للجنة العليا المكلفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كوفيد – 19"، عن تسجيل 398 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 11 حالة وفاة جديدة، وبلوغ نسبة التعافي من فيروس «كورونا» 94 في المائة.

وأشار الوزير العماني إلى أنه "تم تشكيل لجنة الأسبوع الماضي، ستقوم بوضع خطة لإعادة فتح المساجد والجوامع، وسيتم الإعلان عنها لاحقا من قبل الجهة المعنية".



وشدد السعيدي على أن بلاده ما زالت في الموجة الأولى من انتشار الوباء، وقال: "أرقامنا انخفضت في الفترة الماضية، لكنها ارتفعت في الفترة الأخيرة".

- البحرين

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الخميس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس "كوفيد – 19" ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 205 حالات، إضافة إلى تسجيل 672 إصابة جديدة.



وقالت الوزارة في بيان صحافي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 51 ألفا و819 حتى الآن، بعد تسجيل 245 حالة شفاء جديدة، وإن عدد الحالات القائمة بلغ 5426 حالة.

- الكويت

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس عن تسجيل 740 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 92 ألفا و822 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 556 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 818 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 83 ألفا و40 حالة.

- قطر

وفيما يتعلق بقطر، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد – 19".



وقالت في بيان إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 121 ألفا و52 حالة، مضيفة أنه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.



وأضافت أن 232 حالة شفاء سجلت أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117 ألفا و978 حالة.

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