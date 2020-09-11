بسبب فحوصات كورونا.. الصحة تغلق عددا من المختبرات ببغداد

2020/09/11 | 09:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة، اغلاق عدد من المختبرات لمخالفتها التعليمات الوزارية واجراء فحوصات للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا الغير خاضعة للمعايير القياسية المعتمدة.

وقالت الوزارة في بيان لها امس الخميس، (10 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "بغية حماية مواطنينا الكرام من استغلال ضعاف النفوس اعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة عن غلق عدد من المختبرات الرئيسة والجانبية في العاصمة بغداد لمخالفتها التعليمات الوزارية ومقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واجراءها فحوصات الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد مع اخذ مبالغ مالية كبيرة من المواطنين لقاء فحوصات غير دقيقة وفي بعض الاحيان يتم تزويد المرضى بنتائج غير حقيقية لعدم امكانية اجراء تلك التحاليل في القطاع الخاص ".

واضاف ان "وزارة الصحة عملت على حصر اجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن الاصابة بفيروس كورونا بالمختبرات الحكومية مع توفر الشروط العلمية والموضوعية حسب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وبشكل مجاني مع ضمان دقة النتائج المختبرية ومكافحة انتشار الجائحة واعتماد الية رصينة لعزل النفايات الطبية في المختبرات واتباع الطرق السليمة لسحب العينات من المرضى ".

يذكر ان فرق قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش نفذت خلال الاشهر الماضية (167) زيارة تفتيشية لمتابعة عمل مختبرات القطاع الخاص ومحلات المستلزمات الطبية .

واسفرت تلك الزيارات عن اغلاق (37) منها لمخالفتها للشروط الصحية فضلا عن انذار (75) واحالة (12) الى الجهات الامنية والقضائية لممارسة المهنة دون الحصول على موافقات مزاولة العمل.

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