وفيات كورونا تتجاوز الـ 190 ألفاً في الولايات المتحدة

2020/09/11 | 09:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حسب معطيات وكالة “رويترز”، حاجز 190 ألف حالة.

ونقلت “رويترز” عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن عدد الوفيات بالفيروس التاجي زاد 1115 ليصل إلى 190262، في حين بلغ إجمالي الإصابات 6 ملايين و343562، بزيادة 32899 حالة عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز الحصيلة الجديدة لحالات الإصابة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في التاسع من سبتمبر أيلول، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.انتهى/25

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