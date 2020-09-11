الأمن العراقي يواجه الفلتان الأمني بقبضة حديدية

2020/09/11 | 09:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنتْ خلية الاعلامِ الامني في العراق القاءَ القبض على عشرات المطلوبين للقضاء ومصادرة انواعِ الاسلحة غيرِ المرخصة خلال عملية الوعد الصادق التي انطلقت...

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