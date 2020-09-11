مسرور بارزاني مستذكراً ثورة أيلول: نمر بظرف حساس ولا بد من الوحدة

2020/09/11 | 09:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - صورة إرشيفية

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