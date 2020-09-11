اجتماع حاسم بين وكيل فاتي وبرشلونة

2020/09/11 | 09:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة “ماركا” عبر موقعها الإلكتروني، أن وكيل أعمال اللاعبين الشهير خورخي منديز، تواجد في كتالونيا مساء الأربعاء، للاجتماع بمسؤولين في نادي برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن الاجتماع دار حول مستقبل النجم الشاب إنسو وفاتي في برشلونة، إضافة إلى الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.

ويأمل برشلونة في حماية فاتي من أطماع الأندية الأوروبية الكبيرة، بعد العروض المميزة التي قدمها اللاعب في الآونة الأخيرة.

وبرتبط اللاعب البالغ من العمر 17 عاما، بعقد مع برشلونة يمتد حتى العام 2022، مع شرط جزائي تبلغ قيمته 170 مليون يورو، لكن بإمكان برشلونة رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 400 مليون يورو عندما يتم اعتماده رسميا كلاعب في الفريق الأول.

ويملك برشلونة أيضا خيار التمديد مع فاتي حتى العام 2024، لكن هذا التمديد لا يمكن أن يحدث من الناحية القانونية حاليا، لأنه لا يسمح بوجود عقود مدتها أكثر من 3 أعوام مع اللاعبين القصّر.

وسيبلغ فاتي من العمر 18 عاما في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وحينها سيصبح بإمكان برشلونة تمديد عقده قانونيا مع اللاعب.

ويأمل فاتي أن يتمكن منديز من التفاوض للحصول على عقد أفضل، مما هو متوقع، خصوصا أنه تعاقد معه لتمثيله قبل أسابيع قليلة، بعدما كان ممثلا في السابق من قبل رودريجو، شقيق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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