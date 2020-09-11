2020/09/11 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصاكد عدد من النواب على اهمية اقرار موازنة لما تبقى من الاشهر المقبلة للعام الجاري، موضحين ان ذلك من شأنه معرفة الحسابات الختامية للوزارات والمبالغ التي حصل عليها العراق خلال 2020.وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم لـ /المعلومة/، ان “هناك ضرورة ملحة لاقرار موازنة لما تبقى للاشهر المقبلة من اجل معرفة الحسابات الختامية وتصفية الحسابات المالية بين الوزارات والحكومة”.من جهة اخرى، بين عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان “الموازنة وصلت الى مجلس الوزراء وبانتظار تصويته عليها وارسالها الى مجلس النواب من اجل اقرار موازنة لثلاثة اشهر”.من جهته، بين عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، ان “الموازنة ليست لثلاثة أشهر وإنما كاملة للعام 2020، ومبالغها قد بلغت 148 تريليون دينار، في حين ان إيراداتها قد بلغت 67 تريليون دينار والحكومة ملزمة بتقديم ورقة إصلاحية مقابل الاقتراض”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيدات نيابية على اهمية اقرار موازنة للاشهر المتبقية من العام الجاري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيدات نيابية على اهمية اقرار موازنة للاشهر المتبقية من العام الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).