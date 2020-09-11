2020/09/11 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الحالة الجوية في البلاد لليوم الجمعة 11 أيلول 2020 والأيام التالية بحسب ما أعلنه قسم التنبؤ الجوي في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابع لوزارة النقل:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجات الحرارة في العراق ليومي الجمعة والسبت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجات الحرارة في العراق ليومي الجمعة والسبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).